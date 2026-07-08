Vereinigte Hagel solide aufgestellt

Foto: Vereinigt Hagel
Anlässlich der 33. ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung der Vereinigten Hagel richtete sich der Blick zunächst auf das vergangene Geschäfts- und Schadenjahr. Vorstandssprecher Dr. Philipp Schönbach (siehe Foto) berichtete, dass sich die relevanten Kennzahlen weiterhin gut entwickelt haben. Im Jahr 2025 waren europaweit rund 6,4 Mio. ha (+1,2 %) bei einem Beitrag von 335 Mio. € (+1,5 %) direkt versichert. Trotz regional heftiger Schäden wurde 2025 nach zwei schweren Schadenjahren wieder als Unterschadenjahr abgeschlossen, so dass die Schwankungsrückstellung gestärkt werden konnte. Vorstandsmitglied und CFO Dr. Jan Keller berichtete, dass die sogenannte Solvenzquote – das Maß für die finanzielle Stabilität von Versicherungen – mit rund 350 % deutlich über den von der Finanzaufsicht geforderten Werten liegt. Die Versammlung genehmigte einstimmig den Jahresabschluss und erteilte Vorstand sowie Aufsichtsrat uneingeschränkte Entlastung. www.vereinigte-hagel.de