Verjus – ein fast vergessener Saft

Das Verbraucherverhalten verändert Markttrends und die Weiterentwicklung von Lebensstilen. Damit verändert sich auch das Kaufverhalten in der Warengruppe Wein und es entstehen neue Kategorien, wie NoLow. Trends, wie Gesundheit und Nachhaltigkeit, gewinnen an Bedeutung. Die Nachfrage nach gesunden, nachhaltigen Produkten mit geringem bis keinem Alkoholgehalt steigt. Nina Kurz studiert Wein-Technologie-Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn und befasst sich mit Innovationen, die das Weinsortiment ergänzen, um neue Zielgruppen anzusprechen.