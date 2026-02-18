Viel Potenzial?

Foto: Fabio Fehrenbach
Im Herbst setzten einige Winzer insbesondere am Kaiserstuhl auf den Einsatz von Druckluftentlaubern, um fäulnisbefallene Beeren vom Stielgerüst zu entfernen. Die Technik wurde bereits in den letzten Jahren in vielen deutschen Anbaugebieten und am Staatlichen Weinbauinstitut (WBI) Freiburg mit einem Tastversuch mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt. Das WBI begleitete nun einen Praxisversuch mit Maschinenvorführung in Vogtsburg, dessen Ergebnisse Fabio Fehrenbach und Miriam Kaltenbach vorstellen.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 4 vom 21.2.2026, Seite 20.