Viel Potenzial?

Im Herbst setzten einige Winzer insbesondere am Kaiserstuhl auf den Einsatz von Druckluftentlaubern, um fäulnisbefallene ­Beeren vom Stielgerüst zu entfernen. Die Technik wurde bereits in den letzten Jahren in vielen deutschen Anbaugebieten und am Staatlichen Weinbauinstitut (WBI) Freiburg mit einem Tastversuch mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt. Das WBI begleitete nun einen Praxisversuch mit Maschinenvorführung in Vogtsburg, dessen ­Ergebnisse Fabio Fehrenbach und Miriam Kaltenbach vorstellen.