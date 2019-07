Vielversprechend Neues aus den Nachbarländern

Foto: Martin Ladach

Europäerreben (Vitis vinifera) sind ihren wohl größten Bedrohungen, dem Echten und Falschen Mehltau, schutzlos ausgeliefert. Schutz übernehmen regelmäßig ausgebrachte Pflanzenschutzmittel in Form von Fungiziden. Diese stehen in der Gesellschaft vermehrt in der Kritik. Auch die veränderte Gesetzeslage erschwert deren Einsatz zunehmend, da zukünftig auch der Schutz des Anwenders und des Folgearbeiters stärker verfolgt werden wird. Martin Ladach, DLR Rheinpfalz, stellt Fortschritte aus der Welt der neuen widerstandsfähigen Sorten vor. Mehr dazu in DWM Nr. 14 vom 6.Juli 2019 ab Seite 24.