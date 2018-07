Völlig neue Weinerlebnisse

Mit dem Ziel, den Verbrauchern im In- und Ausland die deutschen Weinregionen und Weine im wahrsten Sinne des Wortes näher zu bringen, hat das Deutsche Weininstitut (DWI) erstmals einen Virtual-Reality-Film produziert und ist damit Vorreiter für die deutsche Weinbranche. DWI-Pressesprecher Ernst Büscher berichtet über die Filmpremiere in Hamburg sowie den Aufwand und die Möglichkeiten, die diese neue Technologie mit sich bringt. Mehr dazu in dwm Nr. 13 vom 30. Juni 2018 ab Seite 32.