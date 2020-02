Weinbauverband wählt den neuen Vorstand

Ende Januar trafen sich die Mitglieder des Weinbauverbandes Saale-Unstrut in Naumburg. Nachdem der Vorstand, der Beirat und die im vergangenen Jahr neugewählte Schutzgemeinschaft ihre Berichte abgegeben hatten, wurde turnusmäßig neu gewählt. In den Vorstand wurden neben den langjährigen Mitgliedern Hans Albrecht Zieger (Geschäftsführer Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG) und Andreas Clauß (Thüringer Weingut Bad Sulza) drei neue Vertreter gewählt. So wurde Raik Moh, der als gelernter Winzer, Weinküfer und Weinbautechniker im Landesweingut Kloster Pforta tätig ist, gewählt. Zum Vorstand zählen nun auch Lisa Weineck und Anja Weißwange. Lisa Weineck arbeitet nach ihrer Technikerausbildung im elterlichen Weingut Deckert (Freyburg). Winzermeisterin Anja Weißwange ist in der Agrargenossenschaft Gleina für die Pflege der 50 ha Weimarer Weinbergsflächen verantwortlich. In den Beirat wurden Elisabeth Born (Weingut Born), Andre Gussek (Winzerhof Gussek), Stephan Herzer (Weingut Herzer), Uwe Lützkendorf (Weingut U. Lützkendorf) und André Zahn (Thüringer Weingut Zahn) gewählt.

Hans Albrecht Zieger als Präsident bestätigt

Nach der Wahl wurde auch Hans Albrecht Zieger, der mit Siegfried Boys Rücktritt im Oktober die Leitung des Verbandes kommissarisch übernommen hatte, als Weinbaupräsident bestätigt. Seine Stellvertretung übernimmt Andreas Clauß. Zur Beiratsvorsitzenden wurde Elisabeth Born gewählt. Der langjährige Präsident Siegfried Boy stellte sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl eines Vorstandsplatzes. Für seine langjährigen und herausragenden Dienste für die Weinregion und den Weinbauverband wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Weinbauverband Saale-Unstrut