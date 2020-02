Weinforum Mosel mit mehr als 2 000 Besuchern

Eine positive Bilanz ziehen Landwirtschaftskammer und Moselwein nach dem ersten großen Weinevent des Jahres: Das Weinforum Mosel war drei Tage lang Bühne für Weingüter der Region, die mehr als 2 000 Besuchern in den römischen Thermen in Trier ihre prämierten Weine und Winzersekte vorstellten. In den antiken Mauern wurde intensiv verkostet und über die Weine diskutiert. Im Fokus standen Weine des Jahrgangs 2018: vor allem Riesling in allen Qualitätsstufen und Geschmacksrichtungen vom trockenen Gutswein bis zur edelsüßen Auslese. Großen Anklang fanden auch die Burgundersorten, von denen erste Kostproben des 2019er Weinjahrgangs präsentiert wurden, sowie Spezialitäten der Region vom Elbling bis zum Gewürztraminer. Viele junge Verbraucher nutzen die Veranstaltung, um die Weinwelt der Mosel näher kennenzulernen. Neben Staatsehrenpreis und Ehrenpreisträgern stellten weitere der besten Betriebe der Landesweinprämierung ihre Weine vor – insgesamt waren 30 Weingüter mit einer Auswahl ihres Sortiments vertreten. Zudem wurden an Thementischen die Siegerweine von Mosel, Ahr und Mittelrhein, die besten Schaumweine der Mosel sowie weitere ausgesuchte Gewächse von etwa 30 weiteren Betrieben aus der Prämierung im Jahr 2019 gezeigt. Das DLR Mosel ergänzte die Veranstaltung mit einer Ausstellung zum Projekt „Lebendige Moselweinberge“ über die die Artenvielfalt im Steillagenweinbau. lwk/Moselwein