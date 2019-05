Weinland Pfalz entdecken

Foto: Evelyn Nigrin

Am Wochenende vom 13. und 14. April pilgerten über 3 600 Weinliebhaber nach Speyer zu Wein am Dom. Der Ansturm bei der siebten Auflage der Messe war nicht ganz so groß wie im vergangenen Jahr. „Das fast winterliche Wetter am Samstag hat sicher manche Interessenten abgeschreckt, die auch das Frühlingsflair in der Speyerer Innenstadt genießen wollten“, äußerten die Veranstalter, die Landwirtschaftskammer RLP und die Pfalzwein-Werbung. Dennoch zeigten sich die Veranstalter rundherum zufrieden.

Die Vielfalt des zweitgrößten Anbaugebietes Deutschlands zeigte sich in circa 1 000 Weinen und Sekten. Nicht fehlen durfte natürlich der junge 2018er Jahrgang, der sich vielversprechend präsentierte und den Besuchern viel Freude bereitete. Die Rebsorte des Jahres, Sauvignon blanc, stand ebenfalls zur Verkostung bereit.

Gäste aus Österreich

Besonderer Beliebtheit erfreuten sich zehn Weinbaubetriebe aus dem Burgenland in Österreich, die erstmals das Messeangebot erweiterten. Wie schon in den vergangenen Jahren begeisterten unter anderem das Historische Museum der Pfalz und der Historische Ratssaal mit stimmungsvollem Ambiente. Seit letztem Jahr reiht sich die imposante Heiliggeistkirche in die Riege der markanten Schauplätze ein. Zur sechsten Lokalität und somit dieses Jahr zum ersten Mal dabei, komplettiert das Haus Trinitatis die exklusiven Locations rund um den Speyrer Dom. Neben Ecovin, Winechanges und Bioland fanden sich auch die Nachwuchstalente „Die junge Pfalz“ in der Domstadt ein. Besonderen Grund zum Feiern hatte dieses Jahr die Regionalgruppe „Vinissima – Frauen & Wein e.V.“, 25 Jahre besteht das bundesweite und Generationen übergreifende Berufs-Netzwerk aus über 500 Frauen bereits. In Speyer lockte Vinissima die Besucher mit einer Torte aus Weinflaschen an. Das Weinforum der Pfalz war auch dieses Jahr wieder eine gute Gelegenheit mit Weinfreunden in Kontakt zu treten und wissenswertes über ihre Erzeugnisse zu vermitteln. Der Genuss kam dabei aber nie zu kurz. Evelyn Nigrin