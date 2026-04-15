Weinwissen – kompetent vermittelt

Das Deutsche Weininstitut (DWI) zählt zu den führenden Anbietern anerkannter Fort- und Weiterbildungen rund um deutsche Weine. Mehr als 200 Termine und rund 20 Formate richtet das Institut jährlich aus – für Fach- und Führungskräfte aus Gastronomie, Handel und Weinwirtschaft ebenso wie für Weininteressierte. In diesem Jahr erweitert das DWI sein Portfolio erstmals um die Ausbildung zur „Fachsommelier/-sommelière Deutscher Wein“. Hier ein Überblick über das breite Schulungsprogramm.