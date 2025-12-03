Wineflight – mehr als nur eine Weinprobe

Die Neckar-Zaber-Region hat sich in den letzten Jahren als Vorreiter im Weintourismus etabliert. Mit dem Pilot­projekt „Wineflight“ setzt das Wein-Tourismus-Cluster Neckar-Zaber nun einen weiteren Impuls, der nicht nur die regionale Erlebnisqualität steigern soll, sondern zukünftig auch als Modell für ganz Baden-Württemberg dienen könnte. Laura Liebegut, Projektmanagerin des Wein-­Tourismus-Clusters Neckar-Zaber an der LVWO Weinsberg, stellt das Projekt vor.