Zukunft sichern

Verlässliche Prognosen zur zukünftigen Absatzentwicklung sind entscheidend, um allen Beteiligten in der Weinbranche eine ­fundierte Basis für notwendige Anpassungen zu geben, wie Prof. Dr. Simone Loose, Hochschule Geisenheim University, im ersten Teil (DWM 24/­2025, S. 14-16) herausstellte. Im zweiten Teil führt sie aus, was die Branche für einen koordinierten Rückgang braucht, um sich zukunftssicher aufzustellen.