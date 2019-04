Ein Baum für Frankens Weinberge

Foto: Rudi Merkl

Mit der Pflanzung eines Zwetschgenbaumes in der Weinlage „Sulzfelder Maustal“ in Sulzfeld am Main gaben am 26. März Unterfrankens Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann und die neue Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer den offiziellen Startschuss für die Aktion „Baum für Frankens Weinberge 2019“. Es handle sich bei der Baumpflanzaktion um ein gemeinsames Projekt des Fränkischen Weinbauverbandes, der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim und dem Amt für Ländliche Entwicklung, das im Jahr 2000 gemeinsam aus der Taufe gehoben wurde, so Weinbaupräsident Artur Steinmann. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden mehr als 1 500, die Weinbergskulturlandschaft prägende, Bäume gepflanzt. „Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass wir Winzer Respekt vor der Natur haben und dafür sensibilisieren, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen“, so Steinmann.