Foto: Carsten Costard

Bereits zum zwölften Mal haben die Gastronomen in Rheinhessen am Wettbewerb „Der Beste Schoppen“ teilgenommen. In neun Kategorien – vom Müller-Thurgau über weiße Burgundersorten und Silvaner bis zum Riesling und Rotweinen – wurden die Weine bewertet. Von den 343 angestellten Weinen dürfen nun 94 Prozent die Auszeichnung „Bester Schoppen“ führen: Das Ergebnis zeigt, dass in der rheinhessischen Weingastronomie die Weine für den offenen Ausschank sehr bewusst ausgewählt werden.

Haus der Besten Schoppen