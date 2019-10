Neue Filtrationslösungen von Eaton auf der Simei

Foto: Eaton

Eine umfangreiche Palette an Filtrations- und Biotechnologieprodukten zeigt nach eigenen Angaben die Filtration Division des Energiemanagementunternehmens Eaton vom 19. bis 22. November auf der Simei in Mailand, Italien (Stand S30, Halle 11). Das Ausstellungsprogramm umfasst laut Eaton unterschiedliche Filtermedien, die Kolloide, Gerbstoffe, Hefen und Bakterien zuverlässig entfernen. Optimal miteinander kombiniert sollen sie die frühzeitige Verblockung der Endfilter verhindern und so die Effizienz in der Weinherstellung erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung des Herstellers.