Neue Formate stoßen auf positive Resonanz

Das Seminar, das Ende März 2019 im Institut für Oenologie der Hochschule Geisenheim University durchgeführt wurde, bot praxisorientierte Workshops zu verschiedenen oenologischen Verfahren, basierend auf Membrankontaktoren, an.

Dr. Andreas Blank, Geschäftsführer der Firma K+H process tec GmbH, sowie die beiden Geisenheimer Wissenschaftler, Dr. Maximilian Freund, und Dr. Matthias Schmitt vermittelten ihr umfangreiches Wissen in Theorie und Praxis. Freund und Schmitt zeichneten sich für die Initiative und Konzeptionierung verantwortlich.

Praxisbezogene Ausbildungsform

Roger Baumeister, der diese neuen hochwertigen Kurse als Geschäftsführer der Campus Geisenheim GmbH unter dem Dach des Geisenheimer Instituts für Weiterbildung der Hochschule am Markt anbietet, stellte angesichts des sehr gut besuchten Workshops fest: „Durch praktische Übungen in kleinen Gruppen haben wir eine sehr intensive und praxisbezogene Ausbildungsform gewählt. Hohe Fachkompetenz in Verbindung mit praktischer Umsetzung sind Anforderungen, die in der Branche höchst nachfragt sind.“ Dies bestätigt auch der Bund Deutscher Oenologen e.V. „Membrankontaktoren bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für kleinere Betriebe bis hin zur Kellerei. Die korrekte Anwendung und das Handling dieser neuen Membrantechnologie erfordern allerdings ein gewisses Know-how vom Anwender“ ergänzt Schmitt.

Die Teilnehmenden wurden zu den Themen Gasmanagement (Be- und Entgasen), teilweiser Alkoholreduzierung, Schwefelreduzierung und der Reinigung und Lagerung dieser neuen Membranen geschult, sodass sie künftig die neuen Technologien eigenständig in der Praxis einsetzen können.

Darüber hinaus bot der Workshop den Teilnehmenden, die aus namhaften Sekt- und Weinhäusern von der Mosel, der Pfalz, über den Rheingau bis hin in die Schweiz kamen, auch die Möglichkeit sich untereinander fachlich auszutauschen und nachhaltig zu vernetzen. Eine Verkostung von themenbezogenen Versuchsweinen rundete das Tagesseminar ab. Weitere Kurse des GIWs sind unter www.hs-geisenheim.de/giw zu finden. hsgu