Neue Gästeführer-Weinerlebnis Franken

Nach drei Jahren Pause wurden in diesem Jahr wieder 28 „Gästeführer-Weinerlebnis Franken“ durch die Bayerische LWG Veitshöchheim ausgebildet. Die Lehrgangsteilnehmer besuchten seit März 22 Lehrgangstage, gespickt mit viel Wissenswertem über Weinbau, Weingeschichte und Weintourismus. Im Lehrsaal und bei Exkursionen wurde viel Neues über Franken, Flora, Fauna und Führungstechniken gesehen und gelernt. Anfang November 2016 legten die Lehrgangteilnehmer aus ganz Franken ihre letzten Prüfungen an der LWG in Veitshöchheim ab. Sie mussten schon im August eine Hausarbeit erstellen, in der sie eine Führung in ihrer Region ausarbeiteten. Die Gästeführer sind fachkundige und ortskundige Guides für die Gäste und auch wichtige Partner und Bindeglied für die Winzer und die Weinbaugemeinden. Im kommenden Jahr feiert die von Weinfranken ausgehende Initiative ihr 20-jähriges Bestehen. Inzwischen wurden durch die LWG 280 Gästeführer ausgebildet, von denen die meisten Mitglieder im Gästeführerverein Gästeführer Weinerlebnis Franken e.V. sind. Mehr unter: www.gaestefuehrer-weinerlebnis.de