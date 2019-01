Im Jubiläumsjahr steht die Zukunft im Fokus

Foto: Torsten Silz Wissen – Technik – Kommunikation – unter diesen Schlagwörtern werden die Agrartage Rheinhessen in Zukunft stehen. Die 70. Agrartage finden vom 21. bis zum 25. Januar in Nieder-Olm statt. Wissen für Wissenstransfer, Technik für die Ausstellung und Kommunikation für Gespräche und Netzwerke werden die Marke Agrartage in Zukunft prägen.

Agrarbranche im Blickpunkt

Fünf Tage lang steht die Agrarbranche im Fokus der Öffentlichkeit – dies ist einzigartig. Mehrere Institutionen wie etwa die Verbände der Landfrauen, Landwirte, Obstbauern und Winzer treffen sich eine Woche lang zum Gedankenaustausch und zur Weiterbildung. Eingebunden in die Tagung sind natürlich auch agrarpolitische Themen. Auf keiner anderen Wintertagung arbeiten so viele Institutionen Hand in Hand und tragen so zum Gelingen des Branchentreffs bei. Dabei sind das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Standort Oppenheim, und die Vereinigung Ehemaliger Rheinhessischer Fachschüler Oppenheim (VEO) das Bindeglied zu den einzelnen Fachsparten und Institutionen. Mitveranstalter der Agrartage Rheinhessen sind der Weinbauverband Rheinhessen, der Landfrauenverband Rheinhessen, der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd und die Landjugend RheinhessenPfalz.

Agrarpolitik, Digitalisierung und das Jahr der Extreme

Montags starten die Agrartage mit dem Tag der rheinhessischen Landfrauen, ab 18.30 Uhr steigt zum ersten Mal eine After-Work-Party. Der Dienstag steht ganz im Zeichen der Landwirtschaft. Mit der Kundgebung des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd für Landwirte und Obstbauern beginnt der Mittwoch, dessen Schwerpunkt Fragen der Agrarförderung ab 2020 sind, und nachmittags findet der Obstbautag statt.

Die klassischen Weinbautage beginnen donnerstags und beleuchten „Das Jahr der Extreme“. Die Themen sind wieder vielfältig: Es geht um die Vegetationsperiode 2018, den Klimawandel und die Digitalisierung. Am Donnerstagnachmittag zeigt die spannende Weinprobe „Extreme Weinstile“ dann innovative Trends am Weinmarkt auf. Den Abschluss der 70. Agrartage Rheinhessen bildet die Jahreshauptversammlung des Weinbauverbandes. Politiker und Referenten halten Impulsvorträge und diskutieren über die Zukunftsregion sowie die Möglichkeiten und Grenzen des Weinmarktes.

Erstes Jungwinzerforum der Landjugend RheinhessenPfalz

Zum ersten Jungwinzerforum lädt die Landjugend RheinhessenPfalz am Donnerstag, dem 24. Januar, um 17.30 Uhr ins Zelt E ein. Das Thema des Forums ist: Neues Weinbezeichnungsrecht: Was zählt mehr – Marke oder Lage? Das neue Bezeichnungsrecht bietet viele Möglichkeiten und Chancen gerade für die Jungwinzer – doch wohin soll die Reise gehen?

Landfrauentag jetzt mit After-Work-Party

Am Montag geht es nach dem Landfrauentag in der Ludwig-Eckes-Halle gleich weiter, denn um 18.30 Uhr beginnt die After-Work-Party. Für Snacks und Getränke sowie Musik vom DJ ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung für die Party ist nicht nötig.

Ausstellertreff und Jung.Wein.Nacht

Zum Ausstellerempfang und zur Jung. Wein.Nacht laden der VEO und die Landjugend RheinhessenPfalz am Donnerstagabend ein. Und zur Feier des 70-jährigen Jubiläums haben die Veranstalter Überraschendes in petto. Die Jung.Wein.Nacht ist Treffpunkt für alle Altersklassen. Es gibt bereits frisch gefüllte 2018er Weine, anhand derer sich die Gäste einen ersten Eindruck vom Können der rheinhessischen Jungwinzer verschaffen können. Das Treffen ehemaliger Mitschüler und der Austausch stehen an diesem Abend im Mittelpunkt. Die Jung.Wein.Nacht hat sich zu einem Rheinhessen-Event entwickelt, das man nicht verpassen sollte. Los geht es um 18 Uhr.

Agrartage-Ausstellung als Besuchermagnet

Mit der Verleihung des Preises für Nachhaltigkeit 2019 wird die Ausstellung am Mittwoch, dem 23. Januar, um 9 Uhr eröffnet. Nieder-Olm hat sich als wichtige und bedeutende Veranstaltung für die Weinproduzenten etabliert. Denn das Angebot der Maschinen- und Geräteausstellung ist gerade für kleinere und mittlere Betriebe interessant und wird sicher auch 2019 wieder ein Anziehungspunkt für viele Besucher sein. Das Wachstum der Messe hat nun selbst die äußersten Zipfel des Landes erreicht, ganz abgesehen von immer mehr Besuchern aus dem angrenzenden Ausland.

2019 wieder mehr als 420 Aussteller auf dem Gelände

Die gezielte Kombination aus Vorträgen und kompakter Ausstellungsfläche ist das Markenzeichen der Agrartage Rheinhessen. Die Besucher erwartet vom 23. bis 25. Januar wieder ein breites Angebot von 425 Ausstellern auf 16 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Die Maschinen- und Geräteausstellung ist mittlerweile weit über die Grenzen von Rheinhessen hinaus zum Treffpunkt von Winzern, Landwirten und Obstbauern geworden. Technik, Produkte und Dienstleistungen In der Ausstellung gibt es Gelegenheit, Angebotsvergleiche einzuholen und sich umfassend über Neuerungen zu informieren. Die große Anzahl an Ausstellern, die Nachfrage nach Ausstellungsplätzen und auch die Aufmerksamkeit der Presse zeigen die Bedeutung dieser Messe für Rheinhessen und das DLR Rheinhessen-Nahe- Hunsrück, Standort Oppenheim. Die regionale Messe öffnet sich sowohl in der Breite als auch in der Tiefe des Angebotes. Diese Entwicklung war nur möglich, weil die Veranstalter sich den verändernden Bedingungen angepasst haben und die Infrastruktur der Stadt Nieder-Olm auch diese Möglichkeiten bot.

Anfahrt, Parken und kostenloser Shuttleservice

Für gezielte Infos bietet es sich an, schon vorab auf der Messe-Webseite www.agrartage.de Ansprechpartner und Firmen herauszusuchen. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern, Fahrgemeinschaften zu bilden. Gleichzeitig wird der kostenlose PR-Shuttleservice wieder ab Mittwoch von 8.15 bis 18 Uhr angeboten – eine gute Möglichkeit für den Besuch von Vorträgen und Ausstellung. Vor allem Besucher aus dem südlichen Raum sollten diesen Service in Anspruch nehmen. Es ist sinnvoll, die Autobahnabfahrt Wörrstadt zu benutzen, um über die L 401 nach Nieder-Olm zu fahren. In kurzen Frequenzen werden Busse von den Parkplätzen nahe Saulheim, Einkaufszentrum (P1) und RWZ (P2), direkt zum Messeeingang fahren. Rheinhessen-Shuttleservice Der kostenlose Rheinhessen-Shuttleservice wird auch 2019 angeboten, um die Parkplatzsituation weiter zu entspannen. Dieser Rheinhessen-Shuttlebus wird von Mittwoch bis Freitag aus drei verschiedenen Richtungen angeboten. Abfahrt ist jeweils um 7.50 Uhr, Rückfahrt um 15 und 17 Uhr, freitags um 14 und 16 Uhr, weitere Infos zum Service stehen auf der folgenden Seite. Anreise mit Bus oder Bahn Die Agrartage-Veranstalter unterstützen das Engagement von Vereinen und Firmen: Jeder Besucher, der mit Bus oder Bahn anreist, bekommt einen Getränke-Gutschein für das Zelt E. Die Gutscheine für die Busgruppen wurden entsprechend der Voranmeldung bereits vorab verschickt. Treffpunkt Zelt E Zelt E wird mittlerweile von Besuchern und Ausstellern gern als Treffpunkt und zur Kommunikation genutzt: ●Besucher, die ihren Busgutschein beziehungsweise ihre Bahn- oder Busfahrkarte vorlegen, erhalten hier ein kostenloses Getränk. ●Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. ●Ein Caterer bietet Speisen an, die mit einem Glas Rheinhessenwein oder anderen Getränken genossen werden können. ●Es gibt einen Infostand rund um die Agrar tage Rheinhessen. ●Ausgewählte Weine aus Rheinhessen werden ausgeschenkt. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Agrartage to go – auch mobil gut informiert Einfach den QR-Code auf Seite 8 mit dem Smartphone scannen– so ist man auch mobil mit den aktuellen Daten der Agrartage verbunden. Mehr Infos finden sich im Programm der Agrartage Rheinhessen (Seite 4) und im Messekatalog. Besucher können sich auf ein interessantes Angebot freuen, sowohl beim Besuch der Vorträge als auch in der Ausstellung. Norbert Breier, DLR RNH Oppenheim, Geschäftsführer des VEO

Busrouten 2019 Mit dem Rheinhessen-Shuttle nach Nieder-Olm.

Der kostenlose Rheinhessen-Shuttleservice zu den Agrartagen wird auch 2019 angeboten, um die Parkplatzsituation weiter zu entspannen. Schon 2018 kam das Angebot sehr gut an. Der Rheinhessen-Shuttlebus fährt von Mittwoch bis Freitag auf drei Routen. Abfahrt ist um 7.50 Uhr, Rückfahrt mittwochs und donnerstags um 15 und 17 Uhr. Am Freitag fährt der Shuttlebus um 14 und 16 Uhr zurück. Route 1 Osthofen, Bechtheim, Heßloch, Dittels heim, Gau-Odernheim, Biebelnheim, Nieder-Olm Route 2 Oppenheim, Ludwigshöhe, Guntersblum, Uelversheim, Weinolsheim, Friesenheim, Köngernheim, Hahnheim, Sörgenloch, Nieder-Olm Route 3 Welgesheim, Zotzenheim, Sprendlingen, Badenheim, Wöllstein, Gau-Bickel heim, Wallertheim, Sulzheim, Wörrstadt, Ober-Saulheim, Nieder- Olm Anmeldung erforderlich Die Abfahrtszeiten und Haltepunkte stehen online auf www.agrartage.de.

Hier kann man auch das Anmeldeformular herunterladen, denn ohne Anmeldung ist das Mitfahren nicht möglich. Das Meldeformular mit Angabe des Einstiegsorts bitte bis zum 18. Januar an die VEO senden. Wer im Shuttle mitfährt, bekommt im Bus einen Getränkegutschein fürs Zelt E. Neu im Jahr 2019: Pilotprojekt abseits der Routen 1 bis 3 Erstmals bieten die Veranstalter Besuchergruppen von mehr als 15 Personen die Möglichkeit, abgeholt zu werden. Das gilt vor allem für Ortschaften abseits der drei Routen. Dafür benötigt der VEO einen Ansprechpartner vor Ort, der dies vorab koordiniert. Angedacht ist eine Abfahrtszeit morgens je nach Streckenverlauf und die Rückfahrt am Mittwoch und Donnerstag um 17 Uhr sowie am Freitag um 16 Uhr. Bisher vorgesehene und mögliche Routen: ●Ab und um Ingelheim bis nach Nieder-Olm ●Ab und um Mauchenheim, Flörsheim-Dalsheim über Alzey nach Nieder-Olm Interessenten kontaktieren bitte bis zum 18. Januar Bernhard Degünther, 06133/9301-61 oder per E-Mail: bernhard.degünther@dlr.rlp.de.