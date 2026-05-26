Was kostet eine Flasche Wein?

Über viele Jahre wurden die Weinpreise nicht ausreichend angepasst, sodass die Gewinne schleichend zurückgingen. Bessere Technik und mehr Effizienz können das nicht mehr ausgleichen. Die eigenen Kosten sind genau zu ermitteln und die Preise anzupassen, damit der Betrieb langfristig wirtschaftlich bleibt.

Dr. Jürgen Oberhofer und Bernhard Schandelmaier, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz weisen darauf hin, dass alle angegebenen Kosten Nettopreise sind.

Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 11 vom 30.5.2026, Seite 12.