Die neuen Kataloge der Rheinhessen-Touristik sind gerade erschienen. Sie geben Orientierungshilfe beim Entdecken und Anregungen zur Urlaubsplanung. Der Katalog „Weinerlebnis Rheinhessen 2017" hat eine Verwandlung vollzogen, die ins Auge fällt. Der neue Magazincharakter lässt Raum für Geschichten, kurzweilige Interviews und Fotos rund um die wichtigsten Themen Wein, Genuss und Aktivitäten.



Alles auf einen Blick

Wichtige Adressen und Pauschal-angebote kombinieren das Weinerlebnis mit Gastrotipps, Wanderrouten oder Kulturgeschichte in Mainz, Worms oder Bingen am Rhein. Der Veranstaltungskalender „Dabei sein – Weinfeste und Events in Rheinhessen 2017“ soll ein Helfer bei der Planung von Ausflügen und Weinfestbesuchen sein. Den Auftakt bilden die „Rheinhessen-Ausgezeichnet-Weinfeste“. Die Broschüre kann unter www.rheinhessen.de kostenloss bestellt werden.

