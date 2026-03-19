Mit Optimismus in die Zukunft

Die 6. AgrarWinterTage fanden 2026 zum fünften Mal auf dem Mainzer Messegelände statt. Obwohl die Branche immer noch vor großen Herausforderungen steht, konnte die Austauschplattform in Mainz eine gute Resonanz vorweisen. Rund 290 Aussteller zeigten den rund 9.000 Besuchern an drei Messetagen auf 12.000 m² ihre Produkte und Dienstleistungen in fünf Hallen und auf dem Freigelände. Dr. Philipp Rüger, Dominik Süß, Louisa Silberbach und Meike Schygulla, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) RNH, berichten von ihrem Messerundgang.