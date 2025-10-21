Auch das Roden der Reben kostet Geld

Nachdem sich die wirtschaftliche Situation im Weinbau zunehmend schwieriger gestaltet, häufen sich Überlegungen, Flächen aus der Produktion zu nehmen. Nach guter fachlicher Praxis sind die Rebstöcke zusammen mit der Hauptwurzel der Reben zu entfernen. Die Kosten für die Rodung bestehen aus Maschinenkosten, Lohnkosten für die notwendigen Arbeiten sowie Entsorgungskosten für die anfallenden Materialien. Tim Ochßner, Landratsamt Karlsruhe, gibt einen Überblick der Ausgaben für die Rodung einer Rebanlage bei verschiedenen Verfahren.