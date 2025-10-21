Kosten im Weinbau: Excel-Tabellen zum Ausfüllen

Alle Betriebe müssen aktuell die Kosten ihrer Produktionsverfahren überprüfen und Entscheidungen treffen. Über das Jahr hinweg durchleuchtet Tim Ochßner, Landratsamt Karlsruhe, die einzelnen Produktionsschritte und deren Kosten. Denn Stockarbeiten, Bodenbearbeitungssysteme, Laubarbeiten, Pflanzenschutz und Leseverfahren bieten viele Möglichkeiten, um Zeit und Ressourcen einzusparen.

Hier stehen die Excel-Tabellen zum Ausfüllen bereit, um die in den Artikel aufgeführten Tabellen selbst je nach Betrieb auszufüllen und die eigenen Kosten zu berechnen.