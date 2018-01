Jetzt für kostenlosen Shuttle-Bus Rheinhessen anmelden!

die Besucher in den Gemeinden abzuholen. Wir haben uns entschieden, drei „Shuttle-Busse Rheinhessen“ nach Nieder-Olm einzusetzen. Bitte stellen Sie sich die Frage, ob es Sinn macht selbst zu fahren und sich dann vor Ort auf die Parkplatzsuche zu begeben. Wäre es nicht interessant nach Nieder-Olm gefahren zu werden, die Vorträge und die Ausstellung zu besuchen und anschließend wieder entspannt mit dem Bus nach Hause gefahren zu werden? Unterstützen Sie das Pilotprojekt! In wenigen Tagen, vom 22. bis zum 26. Januar 2018, wird Nieder-Olm wieder zum Mittelpunkt der Agrarbranche in Rheinhessen werden. Was uns als Veranstalter und die Besucher immer wieder beschäftigt, ist die Parkplatzsituation. So kam die Idee,. Wir haben uns entschieden,nach Nieder-Olm einzusetzen. Bitte stellen Sie sich die Frage, ob es Sinn macht selbst zu fahren und sich dann vor Ort auf die Parkplatzsuche zu begeben. Wäre es nicht interessant nach Nieder-Olm gefahren zu werden, die Vorträge und die Ausstellung zu besuchen und anschließend wieder entspannt mit dem Bus nach Hause gefahren zu werden? Unterstützen Sie das Pilotprojekt!

Routen und Abfahrtszeiten



Es gibt drei Routen nach Nieder-Olm: Abfahrt jeweils um 7.50 Uhr und 9.50 Uhr, Rückfahrt um 15 Uhr und 17 Uhr – Freitag: 14 Uhr und 16 Uhr

Route 1: Osthofen, Bechtheim, Heßloch, Dittelsheim, Gau-Odernheim, Biebelnheim, Nieder-Olm

Route 2: Oppenheim, Ludwigshöhe, Guntersblum, Uelversheim, Weinolsheim, Friesenheim, Köngernheim, Hahnheim, Sörgenloch, Nieder-Olm

Route 3:Welgesheim, Zotzenheim, Sprendlingen, Badenheim, Wöllstein, Gau-Bickelheim, Wallertheim, Sulzheim, Wörrstadt, Ober-Saulheim, Nieder-Olm



Genau Abfahrtszeiten und Haltepunkte entnehmen Sie den Plänen: Routen und Abfahrtszeiten

Anmeldung per Mail oder Fax bis 19. Januar



Natürlich sollten auch Besucher aus den angrenzenden Ortschaften diesen Shuttle-Service nutzen, und sich an den Treffpunkten einfinden. Da viele Unwägbarkeiten in diesem Pilotprojekt stecken, benötigen wir Ihre Anmeldung inklusive Einstiegsort bis zum 19. Januar 2018. Ohne Anmeldung ist Mitfahren nicht möglich! Wir reden nicht nur von Nachhaltigkeit, sondern wir wollen sie auch vorleben!

Der Shuttle-Bus Rheinhessen ist kostenfrei. Weiterhin unterstützen wir dieses Engagement zu „20 Jahre Agrartage Rheinhessen in Nieder-Olm“ mit einem Getränkegutschein in Zelt E. Die Ausgabe erfolgt im Bus. Der Shuttle-Service ab Saulheim, wie in den letzten Jahren bewährt, fährt natürlich weiterhin.



Hier der Link zum offiziellen Anmeldeformular: Anmeldeformular Shuttle-Bus Rheinhessen

Norbert Breier, Geschäftsführer VEO