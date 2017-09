Welche Software ist die passende?

Foto: Kim Kirchhoff

Es gibt eine Vielzahl an Veröffentlichungen, die die bekanntesten am Markt befindlichen Warenwirtschaftssysteme nach Kriterien vergleicht. Ein solcher Vergleich soll hier nicht noch einmal vorgenommen werden. Kim Kirchhoff befasst sich vielmehr damit, wie eine Einführung oder Umstellung einer Softwarelösung praktisch am besten vorgenommen werden könnte. Mehr dazu im dwm Nr. 19 vom 23. September 2017 ab Seite 24.