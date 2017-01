Auf der Suche nach dem besten Weinverschluss

Foto: DWI

In wohl keinem Land auf der Welt wird so intensiv und kontrovers über die Frage des richtigen Verschlusses diskutiert wie in Deutschland. Horst Rudy vom DLR Mosel berichtet über Auswahlkriterien, Trends und Neuerungen von Verschlüssen am Markt. Mehr dazu in Ausgabe 2 vom 28. Januar 2017.