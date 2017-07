Der Tourist ist aktiv und sucht Erlebnisse

Foto: DWI

Der Weintourismus bietet Potenzial, mehr Wein direkt abzusetzen und die Kunden an das Weingut zu binden. Jens Rüdiger hat sich im Rahmen seiner Masterthesis an der Hochschule Geisenheim University mit dem Weintourismus in Baden und Württemberg befasst und stellt einige Ergebnisse vor. Mehr dazu im dwm Nr. 13 vom 17. Juni 2017 auf Seite 30.