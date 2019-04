Den Übergabevertrag gewissenhaft vorbereiten

Foto: agrarfoto

Die Hofnachfolge ist für den aktuellen und den zukünftigen Betriebsinhaber ein einschneidendes Ereignis. In der Regel macht man diese Erfahrung nur zwei Mal in seinem Leben, zu Beginn der selbstständigen Tätigkeit als Winzer und am Ende. Umso mehr sollte man darauf achten, dass der komplexe Vorgang intensiv geplant wird, man sich die notwendige Zeit hierfür nimmt und auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Dies gilt vor allem für den Übergabevertrag. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Ausgabe 8 vom 13. April 2019 ab Seite 10.