Haben Verbraucher Bock auf Wein-Mehrweg?

„Ist der Endverbraucher bereit für die Einführung eines Mehrwegsystems bei Weinflaschen?“ Das ist eine der zentralen Fragen, mit der sich Samantha Schäfer vom Weincampus Neustadt im Rahmen ihrer Bachelorarbeit befasst hat. Ein wichtiges Thema insbesondere vor dem Aspekt steigender Nachhaltigkeitspräferenzen. Hierzu wurden Umfragen am Point of Sale in diversen LEH-Märkten durchgeführt. Im Folgenden stellt Samantha Schäfer nun die Ergebnisse der Endverbraucheranalyse vor.

Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 12 vom 13.6.2026, Seite 34.