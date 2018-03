Immer wieder für Überraschungen gut

Foto: Dr. Bernd Prior/ DLR RNH

Es vergeht kein Jahr, in dem Winzer bei der Weinbauberatung nicht über plötzlich auftretenden Oidiumbefall an den Trauben berichten. Die Verwunderung ist umso größer, wenn der Befall trotz des Einsatzes wirkungsvoller Oidium-Präparate auftritt. Es herrscht Ratlosigkeit. Dr. Bernd Prior vom DLR RNH berichtet über Ursachen des vermeintlich plötzlichen Oidiumbefalls an Trauben und über darauf aufbauende Bekämpfungsstrategien. Mehr dazu im dwm Nr. 6 vom 10. März 2018 ab Seite 24.