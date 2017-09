Wie ist die Wirtschaftslage?

Foto: Geisenheimer Unternehmensanalyse

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der Weinbaubetriebe in Rheinland-Pfalz der letzten zehn Jahre untersuchen Larissa Strub, M.Sc., Prof. Dr. Andreas Kurth und Prof. Dr. Simone Loose, Institut für Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hochschule Geisenheim University. Die Betriebsgröße in Verbindung mit der Ausstattung an Familienarbeitskräften ist entscheidend bei der Entwicklung des wirtschaftlichen Erfolges. Mehr dazu im dwm Nr. 18 vom 9. September 2017 ab Seite 32.