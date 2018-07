Foto: Rolf Nachbar

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG) hat eine Umfrage zur aktuellen Vermarktungssituation in Franken durchgeführt und zeigt die Ergebnisse auf. Mehr dazu in dwm Nr. 13 vom 30. Juni 2018 ab Seite 31.