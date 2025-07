125 Jahre Familientradition bei KME-AGROMAX

Von der Dorfschmiede zum Global Player: Eine lange Tradition von Erfindergeist und Innovationsfreude prägt nach eigenen Angaben die Geschich­te der KME-AGROMAX GmbH in Endingen am Kaiserstuhl. Seit dem Jahr 1900 widmet sich die Familie Müller hier der ­Entwicklung von Geräten und Werkzeugen für Baumschulen sowie Wein-, Obst- und Gartenbau. Seither werden zahlreiche Produkte entwickelt, in eigener Fertigung hergestellt und über den Fachhandel vertrieben.

Meilenstein im Jahr 1970: Die MAX-Bindezange

Ein Meilenstein in der Firmengeschichte war die Einführung der MAX-Bindezange: Bereits 1970 erkannte Karl Josef Müller das enorme Potenzial. Die ­Bindezange revolutionierte laut KME Agromax das Anbinden – schnell, einfach und sicher. Heute ist das bewährte Bindesystem des japanischen ­Herstellers MAX aus dem ­Arbeitsalltag in Rebanlagen und Baumschulen nicht mehr wegzudenken.

Besonders zukunftsweisend ist laut KME-AGROMAX die Entwicklung biologisch-abbau­barer Bindebänder, die kein Mikroplastik im Boden hinterlassen. Mit dieser umweltfreundlichen Lösung setzt KME-AGROMAX laut eigener Aussage Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit.

Eine weitere Eigenentwicklung von KME-AGROMAX ist das einzigartige akustische Tierabwehrgerät ultraSon, das sich schon seit über 40 Jahren weltweit bewährt und inzwischen weit über die Weinberge hinaus bekannt ist. Der spezielle Schallmix vergrämt laut KME-AGROMAX zuverlässig Vögel, Wildschweine, Rehe, Nager und andere Tiere und schützt somit die Ernte. Ursprünglich für den Wein- und Obstbau konzipiert, findet das System mittlerweile auch Anwendung auf Dächer, Photovoltaikanlagen, Parkplätzen und Hallen, um Vogelkot zu vermeiden.

Von der Dorfschmiede zum Global Player

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in einer kleinen Schmiede. Im Lauf der Jahrzehnte wurden Eigenentwicklungen, wie etwa der erste elektrische Pflug, Heuaufzüge, Pflüge, Eggen, Wagen und Anhänger realisiert. Heute produziert die hauseigene Schlosse­rei Anbaugeräte für Schlepper, wie etwa den FIX-Aufwickler, mit dem Drähte, Schnüre, Tropfschläuche herausgezogen und gleichzeitig aufgewickelt werden. Die FIX-Drahthaspel beschleunigt und erleichtert die Erstellung einer Drahtrahmen-Anlage laut KME-AGROMAX erheblich.

Heute steht Elke Müller in vierter Generation an der Spitze der Firma. Unter ihrer Leitung ist das 14-köpfige Team nach eigenen Angaben international vernetzt und beliefert Kunden in 48 Länder – ein Wandel von der traditionellen Dorfschmiede zum global agierenden Spezialisten für landwirtschaftliche Lösungen.

Große Feier am 25. Juli

Am 25. Juli feiert die KME-­AGROMAX GmbH das 125-jährige Firmenjubiläum. Von 14 bis 18 Uhr bietet das Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen. Ab 19 Uhr beginnt die Jubiläumsparty mit Live-Musik und DJ – Anlass, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Unternehmens mit tiefen Wurzeln und frischem Denken zu feiern.