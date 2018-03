150 JAHRE LVWO WEINSBERG

Foto: Bettina Siee

Vor 150 Jahren, am 23. Februar 1868, wurde die Weinbauschule Weinsberg mit einem Gottesdienst in der Johanneskirche eröffnet. Mit einem Festakt am historischen Ort startete die Weinbauschule in ihr Jubiläumsjahr. Nach dem Gottesdienst gab es einen Empfang an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO). Bei der Jubiläumsfeier gab es viele politische und kulturelle Impulse. Rebsorten wie Dornfelder oder Kerner wurden hier gezüchtet. Im Laufe der Jahre übernahm die heute 90 Mitarbeiter zählende Anstalt Aufgaben wie etwa die Qualitätsweinprüfung sowie die Weinbaukartei. Die Erkenntnisse aus Forschung und Verwaltung fließen in den Unterricht ein. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (Mitte) enthüllte zum 150. Geburtstag einen prachtvoll geschnitzten Fassboden, LVWO-Chef Dr. Dieter Blankenhorn (links) und der Holzschnitzer Michael Mohl (rechts) erklären die Details. bs