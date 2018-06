Foto: LWK RLP

187 Goldene Meisterbriefe hatte die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) erstellt. Denn es konnten 97 Landwirte, 17 Gärtner, 30 Winzer und 43 Hauswirtschafterinnen ausfindig gemacht werden, die im Jahr 1968 ihren Meister gemacht hatten. 123 hatten die Möglichkeit, die Auszeichnung persönlich in Bad Kreuznach entgegenzunehmen. „Sie sind Meister aus der Generation des Wirtschaftswunders und aus der Generation des Protests. Einerseits boomte die Wirtschaft und gleichzeitig wurden traditionelle Strukturen und Werte in Frage gestellt“, so Präsident der LWK, Ökonomierat Norbert Schindler. Der Abteilungsleiter Weinbau und Landwirtschaft im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Helmut Caspary, ehrte den Verdienst der Goldenen Meister.

Hohe Anerkennung

Für die Landwirtschaftskammer ist es alljährlich eine große Rechercheaufgabe, die Goldenen Meister zu ermitteln. „Wir freuen uns, alljährlich die Mehrzahl der Jubilare ermitteln zu können und ihnen den Goldenen Meisterbrief zu überreichen“, sagte Kammerpräsident Schindler. Die Gespräche mit den Jubilaren zeigten, dass diese Auszeichnung als hohe Anerkennung empfunden werde. Die LWK RLP nahm den feierlichen Rahmen auch zum Anlass, fünf langjährig in der Amtlichen Qualitätsweinprüfung tätige Sachverständige sowie drei Mitarbeiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb für 30 beziehungsweise 50 Jahre Betriebszugehörigkeit zu ehren. lwk