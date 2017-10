23 Techniker verabschiedet

Foto: Gustav Döttling LVWO Weinsberg

In einem Festakt hat die Weinbauschule Weinsberg Mitte Juli zwei neue Technikerinnen und 21 neue Techniker für Weinbau und Oenologie verabschiedet. Die Urkunden überreichte Ministerialdirektorin Grit Puchan vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg. Sie betonte, welchen besonderen Stellenwert die Ausbildung an der ältesten deutschen Weinbauschule für die Weinbranche in Deutschland und das Land Baden-Württemberg hat. Die Ausbildung in Weinsberg hat das Ziel, junge Unternehmer durch optimale Kombination von praktischen und theoretischen Unterrichtsinhalten auf verantwortungsvolle Tätigkeit in den Betrieben vorzubereiten. Mehr dazu im dwm Nr. 16-17 vom 26. Juli 2017 auf Seite 59.