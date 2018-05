Foto: Florian Stever

Entstehung der Moselland eG Am 5. Mai feierte die Winzergenossenschaft Moselland eG an ihrem Standort in Bernkastel-Kues mit den Mitgliedern und Vertretern aus Politik und Weinwirtschaft unter dem Motto „50 Jahre Moselland eG – eine starke Gemeinschaft“ ihr Jubiläum. In einer Dekadenweinprobe wurde die Geschichte der vergangenen 50 Jahre Moselland erzählt. Die Weine und zugehörigen Dekaden kommentierten der ehemalige Vorstandsvorsitzende Werner Kirchhoff, Christine Lenhardt (LWK und Vorstand der Moselland), Betriebsleiter Oenologie Peter Meurer, Vorstandsvorsitzender Henning Seibert und Moselweinkönigin Kathrin Hegner. Grußworte sprachen MdB Peter Bleser, Weinbaupräsident Klaus Schneider und Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer. Am 6. Mai gab es Gelegenheit für die Öffentlichkeit, beim Tag der offenen Tür die Moselland eG kennenzulernen.

Ursprung der Moselland eG war der Zusammenschluss der Hauptkellerei Koblenz, der Gebietswinzergenossenschaft des Kreises Cochem in Ernst und der Winzergenossenschaft Mittelmosel in Wehlen zur Zentralkellerei der Winzergenossenschaften Mosel-Saar-Ruwer. Die damals größte Gebietswinzergenossenschaft, der Saar-Winzerverein in Wiltingen, entschloss sich erst 1969 zum Beitritt. Hauptsitz war zunächst in Wehlen, bevor im Sommer 1969 mit dem Bau des Gebäudes am heutigen Standort in Bernkastel-Kues begonnen wurde. Die Umbenennung in Moselland eG Winzergenossenschaft erfolgte im Jahr 1986.

Entwicklung von Export und Expansion

Ab 1985 war das Verhältnis von in- und ausländischem Umsatz nahezu ausgeglichen (13 Mio. € in Deutschland, 12 Mio. € Exportvolumen). Durch die Exportbemühungen des damaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Rudolf Rinck entfielen 2002 85 % des Exportvolumens aller deutschen Winzergenossenschaften auf Moselland. Heute liegt dieses bei 30 % am Umsatz. Im Jahr 2000 gelang die erste gebietsübergreifende Zusammenlegung in der Geschichte der deutschen Winzergenossenschaften. Winzer von der Nahe traten der Moselland eG bei. Mit der dazu nötigen Änderung der Satzung begann die Öffnung für Winzer aus allen anderen Weinanbaugebieten. Im Jahr 2004 ging man darauf aufbauend einen weiteren bedeutenden Schritt in der Expansion. Kooperationen mit den Winzergenossenschaften Rhodt unter Rietburg/Pfalz und Nierstein/ Rheinhessen wurden eingegangen, die schließlich 2011 und 2016 in Fusion mündeten, sodass beide Standorte Zweigniederlassungen der Moselland wurden. Die neueste Kooperation mit Domaines Vinsmoselle ist ein weiterer Übertritt einer Grenze, die bisher keine Winzergenossenschaft überquert hat. Seit dem Jahr 2018 arbeitet die Moselland mit der luxemburgischen Winzergenossenschaft im Vertrieb zusammen. Heute zählt die Moselland eG 1 916 Mitglieder mit einer Rebfläche von 1 929 Hektar, die sich auf die Gebiete Mosel, Nahe, Rheinhessen und Pfalz verteilen. Moselland