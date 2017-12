82 Weine mit Großem Gold

Wenige Tage vor dem Württemberger Weingipfel hat der Wein- bauverband Württemberg das Endergebnis der diesjährigen Landesprämierung für Wein und Sekt bekannt gegeben. Innerhalb des vergangenen Prämierungsjahres haben 111 Betriebe insgesamt 2 747 Weine und Sekte angestellt. Welche Betriebe besonders gut abgeschnitten haben, geht aus der Prämierungsbroschüre „Württemberger WeinLust“ hervor. Lediglich an 82 Weine haben die Prüfer, allesamt mit einem anerkannten Prüferpass ausgestattet, die Höchstwertung „Großes Gold“ vergeben. Diese Wertung erhalten ausschließlich Erzeugnisse, die fünf von fünf möglichen Punkten im Rahmen der sensorischen Blindverkostung erreicht haben. „Das ist die absolute Spitze, die an nicht einmal ein Prozent des Württemberger Weinangebotes vergeben wurde“, verdeutlicht Weinbaupräsident Hermann Hohl. Auch die Anzahl der Gold-Auszeichnungen gleicht keineswegs einer Medaillenflut: Insgesamt 869 Weine und Sekte dürfen diese begehrte Auszeichnung tragen. Und wenn es nach dem Präsidenten geht, dann sollten die Betriebe diese Weine auch entsprechend kennzeichnen: „Eine Medaille aus der Landesprämierung ist für Verbraucher ein extrem wichtiger Orientierungspunkt am Weinregal“. Ein Teil der ausgezeichneten Weine konnte beim Württemberger Weingipfel in der Heilbronner Harmonie direkt verkostet werden. wvw