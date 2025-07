Die grünschillernden Rosenkäfer sind eifrige Bestäuber. Und sowohl die Larven als auch die erwachsenen Käfer gehören zu den Nützlingen im Weinberg. In der Luft nutzen Rosenkäfer sogar ­einen aerodynamischen Trick. Welcher das ist, zeigt Dr. Beate Wende, LWG Veitshöchheim, die in ihrer Serie Einblicke in die biolo­gische Vielfalt im Weinberg gibt.