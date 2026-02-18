Akku-Systeme von Albrecht

Ein zentraler Schwerpunkt der Albrecht GmbH aus Eisenberg in der Pfalz liegt auf Akku-Geräten unter anderem für den Weinbau. Das Portfolio umfasst Akkuscheren, Bindegeräte, Spezialzubehör und zunehmend auch Geräte für den kommunalen Einsatz. Zur Produktpalette zählt neben der Akkuschere F3020 von Infaco mit dem kontaktlosen Sicherheitssystem DSES-C ergänzend das Bindegerät AT1000 von Infaco (Foto oben) mit abgestimmter Bedienlogik. Erweitert wird das Weinbau-Segment durch CAVI-Klammern (Foto unten).