Alte Wache erhöht Umsatz

Foto: Alte Wache

Wie in den letzten Jahren stieg auch im Geschäftsjahr 2017 erneut der Umsatz der Alten Wache – Haus der badischen Weine, dieses Mal um elf Prozent. 89 Prozent des Umsatzes in der Alten Wache werden durch die Geschäftsbereiche Weinverkauf sowie Wein- und Sektausschank erreicht. Diese positiven Zahlen verkündete Alice Winter auf der Gesellschafterversammlung. Gäste schätzen das Angebot von über 100 Weinen aus verschiedenen badischen Anbaubereichen. Davon sind jeweils 30 Weine in einem wechselnden Angebot im offenen Ausschank.

Neben der umfangreichen Weinauswahl kommt auch die hohe Weinkompetenz des Teams der Alten Wache bei den Weinliebhabern gut an. Verkaufsleiterin Eva Beenenga begann berufsbegleitend die Ausbildung zur Sommeliére, deren Prüfung sie 2017 erfolgreich absolvierte. Im vergangenen Jahr 2017 feierte die Alte Wache – Haus der badischen Weine ihr 20-jähriges Bestehen. Frau der ersten Stunde ist Geschäftsführerin Alixe Winter, die seit 20 Jahren die Geschicke des Hauses leitet.

Neue Karte mit exklusiven Weinen im offenen Ausschank

Ihre Weinkompetenz möchte die Alte Wache mit exklusiven Weinen im offenen Ausschank stärker ausbauen. Nach einer Testphase gibt es ab sofort 15 exklusive und im Preis gehobene Weine als Achtel oder Viertel. Den Gästen stehen Sommelière Eva Beenenga und ihr Team beratend zur Seite. Neben der Exklusivkarte gibt es weiterhin die reguläre Weinkarte. Eine mehrwöchige Testphase bestätigt die Alte Wache. Weinliebhaber nehmen das Angebot sehr gerne an und bestätigen dies auch über ihre Bewertungen auf Onlineplattformen. Alice Winter