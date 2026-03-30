Altersarmut ist weiblich

Vor dem Hintergrund des heutigen gesellschaftlichen Wandels mit zunehmender Lebenserwartung, hohen Scheidungsraten und weniger neuen Eheschließungen, ist Frauen dringend zu empfehlen, eigenständig ihre finanzielle Zukunft zu planen und sich somit selbst abzusichern. Dr. Petra Paul, Referentin für Versicherungsfragen, BWV Rheinland-Nassau, gibt einen Überblick, worauf es hier ankommt und stellt verschiedene Formen der Absicherung vor.