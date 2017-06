Altersvorsorge mit Aktiensparplänen?

Foto: Dr. Klaus Uwe Gerhardt - pixello

Allgemein ist die Altersvorsorge in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Da Winzer nur eine geringe staatliche Rente zu erwarten haben, ist es für sie doppelt wichtig, sich eine private Vorsorge aufzubauen. Dr. Jürgen Oberhofer vom DLR Rheinpfalz gibt Hinweise, was in Zeiten der Nullzinspolitik zu berücksichtigen ist. Mehr dazu im dwm Nr. 11 vom 3. Juni 2017 ab Seite 28.