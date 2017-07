Analytik von Trauben und Most

Foto: Bernhard Schandelmaier

Das DLR Rheinpfalz bietet jährlich vor Lesebeginn eine FT-MIRLaborvergleichsuntersuchung für Most an. Dabei wird die Gerätekalibrierung aller Teilnehmer an den aktuellen Jahrgang angepasst und anhand einer Reihe identischer Proben überprüft. So können die analytische Richtigkeit der Ergebnisse dokumentiert und systematische Messfehler vermieden werden. Susann Krautwald und Patrick Nickolaus vom DLR Rheinpfalz informieren über die Hintergründe und den Ablauf. Mehr dazu im dwm Nr. 14 vom 15. Juli 2017 ab Seite 22.