Auf der Suche nach neuen Herausforderungen haben sich 2023 elf Studierende in der Weinbautechnikerklasse der ­Bayrischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in ­Veitshöchheim (LWG) eingefunden. Von da an haben sie sich mit ihrem Schülerweinprojekt „Anders.Oder?“ beschäftigt und drei Weine kreiert, welche mit Erwartungen und Traditionen spielen. Anabel Hanke und Florian Desoi berichten über das Projekt.