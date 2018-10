Anna Göhring ist Königin

Foto: Torsten Silz/Rheinhessenwein e.V.

Anna Göhring aus Mölsheim zur neuen Rheinhessischen Weinkönigin gekrönt. Als Prinzessinnen stehen ihr zur Seite Julia Reich aus Pfaffen-Schwabenheim, Rebecca Lamb aus Westhofen, Ellen Kneib aus Zornheim und Stephanie Eckert aus Klein-Winternheim. Schon bei der Fachbefragung am Nachmittag zeigte sich, dass es ein „enges Rennen“ werden würde, denn die fünf jungen Kandidatinnen präsentierten sich als professionelle Marketingfrauen. Selbst die Frage auf englisch zu einer Rebsorte und ihrer Rolle in Rheinhessen, stellte keine größere Herausforderung dar. Mit sichtlichem Spaß und Leidenschaft stellten sie auch ihren ganz persönlichen Lieblingswein vor.

Starke Vorstellung der Bewerberinnen

Bei der von Tobias Bieker moderierten Gala am Abend zeigten sich die künftigen Weinhoheiten außerordentlich bühnentauglich. Sie stellten sich mit einem Film vor, lösten ein Bilderrätsel, das eine rheinhessische Besonderheit zeigte. Außerdem galt es einen Begriff zu erkennen, den zwei Kultur- und Weinbotschafterinnen im rheinhessischen Dialekt umschrieben. Nicht zuletzt mussten die Bewerberinnen an der Theke der Vinothek einen Wein vorstellen und liefen dabei zur Höchstform auf. Die über 400 Besucher des Weinmajestätenfestivals waren angesichts der eloquenten Präsentationen der Kandidatinnen hin- und hergerissen und die Jury hatte die Qual der Wahl zwischen fünf ausgezeichneten Botschafterinnen für Rheinhessen und den Wein.



Ein vielseitiges Team

Die neue Weinkönigin Anna Göhring kommt aus Mölsheim im Zellertal – ganz im Süden Rheinhessens. Die gelernte Bankkauffrau und Studentin der Internationalen Weinwirtschaft packt im elterlichen Betrieb gerne in der Gutsschänke mit an. Die 24-Jährige zeigte sich authentisch und leidenschaftlich für Rheinhessen. Stephanie Eckert aus Klein-Winternheim ist 23 Jahre alt und Lehramtsstudentin für Katholische Theologie und Geschichte. Silvaner ist ein Lebensgefühl für sie, das weiß sie in englisch und deutsch zu erklären. Ellen Kneib aus Zornheim ist 21 Jahre und studiert International Wine Business in Geisenheim. Sie versteht es die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Julia Reich aus Pfaffen-Schwabenheim studiert Betriebswirtschaftslehre in Mainz. Die 21-Jährige erfreute das Publikum mit einem Poetry-Slam – eine Liebeserklärung an Rheinhessen. Rebecca Lamb, 23-jährige Industriekauffrau aus Westhofen hilft gerne im elterlichen Weingut und hat bereits Erfahrung als Westhofener Traubenblütenkönigin. Nach der Krönung überreichte Verena Schulze, Marketing-Leiterin der Rheinhessischen in Ingelheim, der neuen Weinkönigin den Schlüssel für einen Audi A 3 Cabrio, das der Energiedienstleister für das Amtsjahr zur Verfügung stellt. bs