Annika Schooß ist Königin

Sechs der sieben amtierenden Ortsweinköniginnen der Ahr stellten sich in der Fachbefragung zur Wahl der neuen Gebietsweinkönigin. Die sieben Ortsweinköniginnen sind in diesem Jahr: Franziska Füllmann aus Heimersheim, Annalena Doll aus Bachem, Annika Schooß aus Ahrweiler, Anne Lanzerath aus Walporzheim, Alisa Heimermann aus Dernau, Nadine Müch aus Mayschoß und Tina Schmidt aus Altenahr. Bei der Fachbefragung im Hotel Rodderhof in Ahrweiler wurde von den Kandidatinnen viel abverlangt. Im Vorfeld zur Wahl an der Ahr konnten die 37 Jurymitglieder Fragen einreichen. Nach einer kurzen Vorstellung ihrer Personen durch einige Power Point Charts und der Besprechung eines speziellen Weines stellte der Vorsitzende des Ahrwein e.V., Peter Kriechel, zwei Eingangsfragen. Die zweite Frage wurde in Englisch gestellt und musste auch in Englisch beantwortet werden. Die englische Frage wurde erstmals in die Fachbefragung eingebaut, als Grund dafür nannte Kriechel die zunehmende Globalisierung in der Weinvermarktung und im Weintourismus. Danach mussten sich die Anwärterinnen weiteren Fachfragen stellen. Manche Fragen verlangten auch spontane und kreative Antworten.