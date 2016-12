Foto: Karl Hoffmann

Vier Preise wurden beim vierten Architekturpreis Wein 2016 in Stuttgart verliehen. Die Preisverleihung durch den rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Weinbaustaatssekretär Andy Becht, den Präsidenten des Deutschen Weinbauverbandes Norbert Weber und den Präsidenten der Architektenkammer Rheinland-Pfalz Gerold Reker fand bei der internationalen Technologiemesse für Wein, Saft und Sonderkulturen Intervitis Interfructa Hortitechnica in Stuttgart statt. Mehr dazu in Ausgabe 26 vom 24. Dezember 2016.