Auftakt der Jungen

Landfrauenarbeit ist langweilig, alt und wenig innovativ? Von wegen! Seit einigen Monaten wirken die Jungen LandFrauen diesen Vorurteilen entgegen. LandFrauen sind kreativ, innovativ, gesellig und immer für eine Überraschung gut. Moderne Themen begleiten das jährliche Programm und treffen nicht nur den Zahn der Zeit, sondern auch genau die Themen, für die sich junge Frauen, Mütter und Familien interessieren und begeistern.

Mit der Veranstaltung „Let’s Party auf dem Rhein – Ladies Night“ soll der Auftakt für die Initiative Junge LandFrauen im Verbandsgebiet starten. Die Boots-party wird ein Get-together aus Frauen, die bereits im Verein engagiert sind und Frauen, die sich für die LandFrauen-Arbeit interessieren. „Die Zielgruppe bewegt sich dabei zwischen 18 und 40 Jahren“, so die Junge LandFrau und Jungwinzerin Marlene Schuck aus Schwabenheim. Die Gäste werden am 4. August ab 17 Uhr von den Jungen LandFrauen am Bootsanleger in Mainz-Budenheim begrüßt. Interessierte Frauen können sich noch anmelden unter Junge-Land-Frauen@landfrauen-rheinhessen.de oder 06731/95107500. Die Karte kostet 25 €. Weitere Infos auch auf Facebook (LandFrauen Verband Rheinhessen e.V.). iw