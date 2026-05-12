Ausbrechen bringt viele Vorteile

Sobald im Frühjahr die ersten Knospen im Weinberg erscheinen, starten die Ausbrecharbeiten an den Rebstöcken. Ehe das Wachstum in den Sommermonaten an Fahrt aufnimmt, gilt es, überflüssige wie auch ungünstig positionierte Knospen und Triebe zu entfernen. Martin Ladach, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, gibt Tipps. Im Jahr 2026 ist die phänologische Entwicklung der Knospen und Blätter bislang gemächlich verlaufen, was mit kalten Nachttemperaturen und einer Nord-Süd-Strömung der Luft erklärt wird (gestörte Zirkulation).