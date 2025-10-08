Ausgezeichnete Weintalente

Mit ihrem Jungwinzerwettbewerb fördert die DLG den Nachwuchs. Jedes Jahr bewerben sich junge Talente aus den deutschen Anbauregionen um den Nachwuchspreis der Weinwirtschaft. Die DLG gab nun den neuen Jungwinzer und die Jungwinzerinnen des Jahres bekannt: Sieger ist Michael Meusert vom Weingut Meusert in Fahr am Main/Franken. Den zweiten Platz belegt Jasmin Lorch vom Weingut Sans-Lorch in Nackenheim/Rheinhessen und Dritte ist Lisa Weineck vom Weingut Deckert in Freyburg/Saale-Unstrut.